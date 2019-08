Συγκλονισμένη είναι η ποδοσφαιρική κοινότητα, ύστερα από την είδηση του χαμού της 9χρονης κόρης του Λούις Ενρίκε, η οποία έφυγε από τη ζωή, χάνοντας την άνιση μάχη που έδινε τους τελευταίους μήνες με τον καρκίνο.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, απέτισαν φόρο τιμής στην αδικοχαμένη κόρη του Λουίς Ενρίκε, κρατώντας ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη της προπόνησης.

The squad held a minute's silence before training following the passing of @LUISENRIQUE21’s daughter. pic.twitter.com/hUC9oENmMw

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 30, 2019