Λυών: Στα… χέρια παίκτες και οπαδοί! Απ’ το γαϊδούρι στο μεσαίο δάκτυλο – video

Παρά το 0-2 που βρέθηκε να χάνει στην έδρα της από τη Λειψία, η Λυών έφυγε από τη Γερμανία με το 2-2 και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο 70 γκρουπ του Champions League που την έστειλε στη φάση των “16”.

Το πανηγυρικό κλίμα, όμως, επισκιάστηκε από τα όσα έγιναν στο τέλος του ματς. Οι Ντεπάι και Ντεναγέρ ήρθαν στα χέρια με οργανωμένους οπαδούς, καθώς ένας από αυτούς μπήκε στο γήπεδο και σήκωσε ένα μικρό πανό, που απεικόνιζε έναν γάιδαρο και ζητούσε από τον Βραζιλιάνο αμυντικό, Μαρσέλο, να φυγει από την ομάδα!

Ο Μέμφις Ντεπάι ήρθαν στα χέρια με τους οργανωμένους οπαδούς, τους «Bad Gones», η σύρραξη γενικεύτηκε μέχρι η αστυνομία να επέμβει και ν’ αποκαταστήσει την ηρεμία…

Lyon Captain Memphis Depay went after a supporter after the fan walked onto the pitch, holding a donkey banner with the writing "Marcelo leave the club" pic.twitter.com/Ck4zAGnNiC

All kicking off in Lyon – a fan walked onto the pitch with a donkey banner with the writing "Marcelo leave the club" on it immediately after OL drew with Leipzig this evening & qualified for the UCL Round of 16. Captain Memphis Depay then went after the supporter. pic.twitter.com/g84NE2TS4M

— Get French Football News (@GFFN) December 10, 2019