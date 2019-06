Πήρε στις… πλάτες του την Πορτογαλία! Μετά το διάλειμμα που έκανε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του (δεν έπαιξε στους αγώνες των ομίλων της διοργάνωσης) ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον πρώτο ημιτελικό του UEFA Nations League

Με χατ-τρικ του επιθετικού της; Γιουβέντους, η ομάδας του Φερνάντο Σάντος πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Nations League, νικώντας με 3-1 με την Ελβετία.

Στο 25’ ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε να εκτελέσει ένα μακρινό φάουλ και άφησε… άγαλμα τον Σόμερ, κάνοντας το 1-0 για την Πορτογαλία. Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στην ισοφάριση στο 42’, όταν το σουτ του Σεφέροβιτς χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση 50 λεπτών είχαμε μια απίστευτη στιγμή, που στιγμάτισε τον αγώνα. ΟΙ Ελβετοί ζήτησαν πέναλτι, αλλά στην αμέσως επόμενη φάση ο Μπριχ το έδωσε σε καθαρή ανατροπή στους Πορτογάλους.. Ο διαιτητής πήγε τελικά στο VAR και καταλόγισε –λανθασμένα- παράβαση στην πρώτη φάση, που έφερε και το 1-1 για την Ελβετία.

Referee Felix Brych initially awarded Portugal a penalty, before VAR intervened to review Switzerland's penalty shout which occurred only moments early.

