Η “τέχνη” δεν ξεχνιέται! Ο Ροναλντίνιο βρίσκεται σε φυλακή στην Παραγουάη, για τη γνωστή υπόθεση με το πλαστό διαβατήριο, οι παπαράτσι τον ακολουθούν -όσο μπορούν- και τα τελευταία πλάνα τον έδειξαν να παίζει μπάλα με συγκρατούμενους.

Ο Ροναλντίνιο αγωνίστηκε σε παιχνίδι ποδοσφαίρου εντός των φυλακών στη Παραγουάη, με την ομάδα του να επικρατεί με σκορ 11-2. Ο Βραζιλιάνος πέτυχε πέντε γκολ, ενώ έφτιαξε τα άλλα έξι τέρματα της ομάδας του.

Μάλιστα, ο Ροναλντίνιο είχε κάποιες θεαματικές ασίστ, όπως φαίνεται και στο video που ακολουθεί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο τοπικός Τύπος, το έπαθλο για τους νικητές, ήταν ένα “τρομερό” γεύμα με 16 κιλά χοιρινό κρέας.

🇧🇷 Ronaldinho is playing football in jail and he’s running the show by doing some tricks and flicks. This is like FIFA street in real life. 😲 pic.twitter.com/8tmXlgaW46