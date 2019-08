Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μαγκουάιρ: Ολοκληρώθηκε η μετεγγραφή – ρεκόρ!

Η πιο ακριβή μετεγγραφή αμυντικού στον κόσμο είναι πλέον γεγονός. Ο Χάρι Μαγκουάιρ αφήνει τη Λέστερ και πηγαίνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έναντι ποσού 80 εκατομμυρίων λιρών (87 εκατ. ευρώ).

Η μετακίνηση του Μαγκουάιρ έγινε έτσι η δεύτερη πιο ακριβή μετεγγραφή παίκτη στην ιστορία της Μάντσεστερ μετά από αυτή του μέσου Πολ Πογκμπά, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 89 εκατομμυρίων λιρών από τη Γιουβέντους το 2016.

Τα 80 εκατομμύρια λίρες όμως αποτελούν ποσό ρεκόρ για την απόκτηση αμυντικού, αφού απέχουν κατά 5 εκατομμύρια από το ποσό που δαπάνησε πέρυσι η Λίβερπουλ προκειμένου ν` αποκτήσει τον Βέρτζιλ Φαν Ντάικ από την Σαουθάμπτον.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει την υπογραφή συμβολαίου με τον Μαγκουάιρ από τη Λέστερ. Ο Χάρι υπέγραψε συμβόλαιο εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής του για ένα ακόμη χρόνο», ανακοίνωσε η Γιουνάιτεντ στην ιστοσελίδα της.

«Γνωρίζει να διαβάζει έναν αγώνα κι έχει μια ισχυρή παρουσία στο γήπεδο, με την ικανότητα να παραμένει ήρεμος υπό πίεση, σε συνδυασμό με την μεγάλη ψυχραιμία του πάνω στην μπάλα και την τεράστια παρουσία μπροστά στις δύο εστίες», δήλωσε ο Νορβηγός προπονητής της Μάντσεστερ Όλε Γκούναρ Σόλσκερ.

«Μπορώ να προβλέψω ότι θα αισθάνεται καλά εδώ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Έχει μια ισχυρή προσωπικότητα και είναι μια φανταστική προσθήκη στο σύλλογο», πρόσθεσε ο Σόλσκερ.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που υπέγραψα σε αυτό τον υπέροχο σύλλογο. Απόλαυσα την παρουσία μου στη Λέστερ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και οπαδούς του συλλόγου για τη φανταστική τους υποστήριξη τις τελευταίες δύο σεζόν. Ωστόσο, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έρχεται και σου χτυπά την πόρτα… είναι μια απίστευτη ευκαιρία. Από τις συνομιλίες μου με τον προπονητή, είμαι ενθουσιασμένος για το όραμα και τα σχέδια που έχει για την ομάδα. Είναι σαφές ότι ο Όλε κτίζει μια ομάδα για να κερδίσει τρόπαια και τώρα προσβλέπω στη συνάντηση με τους νέους συμπαίκτες μου και τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας», τόνισε ο Μαγκουάιρ.

