Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο 19χρονος Μαξ Τέιλορ νίκησε τον καρκίνο και επιστρέφει στα γήπεδα! video

Νίκησε τον καρκίνο και επιστρέφει στα γήπεδα ο Mαξ Τέιλορ. Ο 19χρονος αμυντικός, προϊόν των ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κλήθηκε από τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αστάνα (28/11), στην 5η αγωνιστική του Europa League, 12 μήνες μετά την τελευταία φορά που έπαιξε ποδόσφαιρο. Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο νεαρός άσος διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις και έκτοτε άρχισε τη μεγάλη μάχη

“Στην αρχή σκεφτόμουν αν θα μπορούσα να ξαναπαίξω ποδόσφαιρο, αλλά φτάνει μια στιγμή που όταν κλείνει η πόρτα και είσαι μόνος σου, σκέφτεσαι πραγματικά ότι υπάρχει φόβος για τη ζωή σου…» δήλωσε ο Μαξ Τέιλορ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο “BBC Sport” ο Μαξ Τέιλορ, που τόνισε ότι η μητέρα του το πήρε πολύ χειρότερα από τον ίδιο όταν έμαθε για την ασθένειά του.

Στη συνέχεια μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπειών

«Είναι αυτό το σύνδρομο που μοιάζει με ίωση… Είσαι ξύπνιος, τρέμεις ολόκληρος, ιδρώνεις τελείως αλλά ταυτόχρονα απλά κρυώνεις πολύ. Αρχίζει η αρρώστια από εκείνο το σημείο…».

Μετά από δύο μήνες χημειοθεραπειών υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης του όγκου και ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή. Τον Σεπτέμβριο του 2019 επέστρεψε στις προπονήσεις με την ομάδα Κ-23 και πλέον είναι έτοιμος να αγωνιστεί με την ανδρική ομάδα έχοντας κληθεί στην αποστολή για το εκτός έδρας ματς με την Αστάνα στο Europa League!

«Δεν θέλω να με θυμούνται απλά επειδή είχα καρκίνο. Είναι ένα κομμάτι μου, το πέρασα, αλλά δεν με προσδιορίζει ως άτομο αυτό» δηλώνει σήμερα ο Τέιλορ έχοντας βγει νικητής από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

