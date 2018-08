«Μαχαίρωσαν οπαδό της Μπέρνλι στο Καραϊσκάκης!» Τι αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα

Για έναν μαχαιρωμένο οπαδό και τρία ακόμη θύματα «επίθεσης» και ληστείας, στον περιμετρικό χώρο του γηπέδου «Καραϊσκάκης», κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Αγγλία, που επικαλούνται και δημοσιογράφους απεσταλμένους στη χώρα μας, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπέρνλι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αγγλικά ΜΜΕ, ένας οπαδός της αγγλικής ομάδας μαχαιρώθηκε από αγνώστους έξω από τη γήπεδο και πριν την έναρξη του αγώνα, ενώ τρεις ακόμη έπεσαν θύματα ληστείας, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει και σε 23 συλλήψεις. Το γεγονός πάντως, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

