“Μάχη” Σαλάχ – Ομπαμεγιάνγκ για τον τίτλο! Οι υποψήφιοι για “Αφρικανός της χρονιάς” – video

Η Αφρικανικοί Ομοσπονδία ανακοίνωσε τους τρεις υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου Αφρικανού παίκτη της χρονιάς που μόλις ολοκληρώθηκε, με τους Σαλάχ, Μανέ και Ομπαμεγιάνγκ να διεκδικούν το σπουδαίο βραβείο.

Ένας Αιγύπτιος, ένας Σενεγαλέζος και ένας Γκαμπονέζος ήταν οι τρεις ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν από την Αφρικανική ήπειρο την περασμένη -πια- χρονιά, με όλους να αγωνίζονται στην Πρέμιερ Λιγκ. Ομπαμεγιάγκ και Σαλάχ μάλιστα έχουν κερδίσει ήδη μία φορά στην καριέρα τους το συγκεκριμένο βραβείο και δύσκολα θα το χάσει ένας από τους δύο και φέτος, αφού ο Μανέ είναι το απόλυτο φαβορί.

The Final 3 nominees for the African Player of the Year 2018 has been revealed, Who will be the King of Africa? @Aubameyang7 @10SadioMane @MoSalah #Final3 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/uAZ5BilxKA

