Με αυτογκόλ η Άρσεναλ – «Αυτοκτονία» για Έβερτον με Μπόρνμουθ – video

Οι χειρότερες προβλέψεις επαληθεύτηκαν και η Άρσεναλ έφτασε στην 3η αγωνιστική της Premier League για να κάνει το πρώτο της “τρίποντο”.

Με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο να αγωνίζεται σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα του Έμερι επικράτησε δύσκολα με 3-1 μέσα στο “Έμιρεϊτς” και πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Η Γουέστ Χαμ κατάφερε να προηγηθεί μέσα στην έδρα των “κανονιέρηδων” με το δυνατό σουτ του Αρναούτοβιτς (25′). Η αντίδραση της Άρσεναλ ήρθε πέντε λεπτά αργότερα, με τον Μονρεάλ να φέρνει το ματς στα ίσα.

Η ανατροπή για τους “κανονιέρηδες” ήρθε με.. βοήθεια αντίπαλου παίκτη. Η ομάδα του Έμερι χρειάστηκε το αυτογκόλ του Ντιόπ, προκειμένου να προηγηθεί με 2-1, πριν ο Γουέλμπεκ “κλειδώσει” το 3-1 στις καθυστερήσεις.

Welbeck seals the win for Arsenal against West Ham. 3-1 pic.twitter.com/WYKOpjqCTr — Terje (@TerjeGIFs) August 25, 2018

Η Μπόρνμουθ απέσπασε στην έδρα της ισοπαλία 2-2 από την Έβερτον, μολονότι έχανε 2-0 στο 74΄ κι έτσι “έπιασε” στην κορυφή της βαθμολογίας την -κάτοχο του τίτλου- Μάντσεστερ Σίτι!

Αποτελέσματα και σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στην Premier League

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

(57΄ Μπολί – 69΄ Λαπόρτ)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 3-1

(30΄ Νάτσο Μονρεάλ, 70΄ αυτ. Ντιόπ, 90+2΄ Γουέλμπεκ – 25΄ Αρναούτοβιτς)

Μπόρνμουθ-Έβερτον 2-2

(75΄ πεν. Κινγκ, 79΄ Ακε – 56΄ Γουόλκοτ, 66΄ Κιν)

Χάντερσφιλντ-Κάρντιφ 0-0

Σαουθάμπτον-Λέστερ 1-2

(52΄ Μπέρτραντ – 56΄ Γκρέι, 90+2΄ Μαγκουάιρ)