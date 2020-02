Η ενημέρωση που υπήρξε από την Άρσεναλ το μεσημέρι της Τετάρτης (19.02.2020) είχε ένα ευχάριστο νέο για τον Ολυμπιακό.

Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ενόψει της αναμέτρησης της με τον Ολυμπιακό, για τους “32” του Europa League. Όπως ανακοίνωσαν, οι “κανονιέρηδες” θα στερηθούν των υπηρεσιών του Μεσούτ Οζίλ στον αυριανό αγώνα που θα γίνει στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ενημέρωση της Άρσεναλ, ο Οζίλ θα χάσει την πρώτη αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, για… προσωπικούς λόγους.

Πέρα από τον Οζίλ, εκτός αποστολής έμεινε και ο Τορέιρα, ο οποίος έχει ανεβάσει πυρετό, αλλά υπάρχει μία μικρή περίπτωση να πετάξει τελευταία στιγμή στην Ελλάδα, αν γίνει καλά. Ο Γκεντουζί, αντίθετα, προπονήθηκε με τους υπόλοιπους παίκτες και θα είναι στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα.

Επίσης, εκτός δράσης βρίσκονται οι τραυματίες Κίεραν Τίρνεϊ, Σέντρικ Σοάρες και Κάλουμ Τσέιμπερς.

