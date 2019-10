Μεξικό: Σκηνές χάους! Απίστευτο ξύλο σε αγώνα – Πετροπόλεμος και μάχες σώμα με σώμα

Η Ατλέτικο Σαν Λουίς με την Κερέταρο για το πρωτάθλημα Μεξικού στιγματίστηκε από… άγρια επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, πέντε λεπτά πριν την ολοκλήρωσή του.

Οι φιλοξενούμενοι της Κερετάρο ήταν 2-0 μπροστά τα σκορ, όταν ο διαιτητής κάλεσε τους παίκτες να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων άρχισαν να πετούν πέτρες και κάθε λογής αντικείμενα, ενώ είχαμε και μάχες σώμα με σώμα.

Συγκλονιστική είναι μάλιστα η στιγμή που πέντε άτομα έχουν βάλει κάτω έναν αντίπαλο οπαδό και τον… ξυλοφορτώνουν!

SHOCKING video. Five guys ganging up on one. Wow you’re so tough 🙄This can’t happen in our stadiums. #SanLuis #Queretaro #LigaMXeng pic.twitter.com/kIa5aaXcKj

Οι γυναίκες και τα παιδιά που βρέθηκαν στο γήπεδο έτρεξαν για να σωθούν και αρκετοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να γλιτώσουν από την μανία των χούλιγκαν. Μάλιστα,. Πολλά ήταν τα μικρά παιδιά που έκλαιγαν τρομοκρατημένα.

Video from the stadium of the violence that caused San Luis vs. Queretaro to be suspended 😢 #ligamxeng

(🎥 vía @mariaLch16) pic.twitter.com/4yuCMsFOZ0

— Tom Marshall (@mexicoworldcup) October 20, 2019