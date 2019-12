Για 6η φορά στην καριέρα του και πρώτη μετά το 2015, ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2019 από το France Football σε μία άκρως φαντασμαγορική τελετή που διεξήχθη στο επιβλητικό «Theatre du Chatelet» του Παρισιού.

Ο Αργεντινός “αστέρας” της Μπαρτσελόνα επικράτησε στην τελική ψηφοφορία των Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Μέσι παρέλαβε το βραβείο από τα χέρια του περσινού νικητή, Λούκα Μόντριτς, ενώ είδε τον Ντιντιέ Ντρογκμπά να βάζει στη σκηνή μια… καρέκλα με το όνομα του, προκειμένου να καθίσει στο “θρόνο” του κορυφαίου!

Ο Μέσι βρέθηκε στην εκδήλωση του “France Football” μαζί με τη σύζυγο και τους δύο γιους του. Ο Τιάγκο και ο Ματέο χάρηκαν με τη… ψυχή τους την ιστορική 6η “Χρυσής Μπάλα” που κατέκτησε ο πατέρα τους και έκλεψαν την παράσταση με τις αγκαλιές, αλλά και τις αντιδράσεις τους.

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019