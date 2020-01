Η σχέση του με τη μόδα και την υψηλή ραπτική ήταν γνωστή από την περίοδο που μεσουρανούσε στα γήπεδα, αλλά τώρα πια ο Τζιμπρίλ Σισέ έχει… άπλετο χρόνο να ασχολείται πιο συστηματικά με αυτή.

Έτσι εκτός από τα δικά του ρούχα, ο Γάλλος πρώην σταρ του Παναθηναϊκού βρήκε την ευκαιρία να κάνει πασαρέλα και για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, αφού συμμετείχε σε επίδειξη μόδας του οίκου Γκοτιέ. Μαζί του μάλιστα ήταν και μερικά από τα πιο διάσημα μοντέλα του κόσμου, όπως η Μπέλα και η Τζίτζι Χαντίντ.

