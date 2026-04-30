Τροχαίο στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία – Έντονη κίνηση στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού το απόγευμα της Πέμπτης (30.04.2026), δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Λαμία.

Στην άνοδο του Κηφισού επικρατεί έντονη κίνηση λόγω του τροχαίου που σημειώθηκε στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψους της Πέτρου Ράλλη.

Παράλληλα, στο «κόκκινο» είναι η άνοδος και από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τεράστιες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας, με την κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, και σε Κηφισίας, Αττική οδό, στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Παραλιακή.

Την ίδια εικόνα έχει και η Λεωφόρος Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνί και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά, ενώ στην Λεωφόρο Κηφισιάς, η κίνηση είναι εντονότερη στην άνοδο και ξεκινά από την συμβολή της με την Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μέχρι και την Πεντέλη.

Με «βήμα σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα και στο κέντρο με το μεγαλύτερο πρόβλημα να συναντάται σε Πειραιώς, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Λεωφόρο Συγγρού και γύρω από το Μεταξουργείο.