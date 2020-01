Μόρας: “Ισόβιος αποκλεισμός για τους ρατσιστές!” – Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΠΣΑΠ!

Ο Βαγγέλης Μόρας, της ΑΕΛ, πήρε θέση για το περιστατικό ρατσιστικής επίθεση στον παίκτη του Άρη, Αμπού Μπα, στην αναμέτρηση της ομάδας του με τους “κίτρινους” καθώς προχώρησε σε ανάρτηση στα social media στην οποία μίλησε για την αναγκαιότητα ισόβιου αποκλεισμού στους ρατσιστές.

Θέση πήρε και ο ΠΣΑΠ καταδικάζοντας το γεγονός και τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι “Ρατσιτσές δεν σας θέλουμε στα γήπεδα”. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση και η ερασιτεχνική ΑΕΛ, καταδικάζοντας το γεγονός και εγκαλώντας την ΠΑΕ.

Συγκεκριμένα ο αμυντικός της ΑΕΛ έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: “Δυστυχώς μόνο ο ισόβιος αποκλεισμός θα μπορούσε να βοηθήσει στο να εξαλειφθεί κάθε ίχνος ρατσισμού . Εμείς σαν ποδοσφαιριστές θα είμαστε ενωμένοι και ενάντια σε αυτούς τους ανεγκέφαλους . — Say No To Racism”.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠ

“Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών καταδικάζει τη χθεσινή ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφός μας Αμπού Μπα και όλοι μας, με μία φωνή, το λέμε ξεκάθαρα και προς πάσα κατεύθυνση. Ρατσιστές δεν σας θέλουμε στα γήπεδα! Δεν έχετε θέση ανάμεσά μας και οι αντιλήψεις σας προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στην Ελλάδα των δεκάδων προσφυγικών αθλητικών σωματείων και των εκατομμυρίων Ελλήνων μεταναστών σε κάθε γωνιά της γης, προκαλείτε ντροπή και μόνο με την παρουσία σας στην εξέδρα. Πρέπει να σας αποκλειστεί δια βίου η είσοδος σε κάθε γήπεδο. Μείνετε μακριά από εμάς και τον αθλητισμό που τόσο αγαπάμε”.