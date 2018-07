Μουντιάλ 2018: Τρομερή υποδοχή στην κροατική αποστολή! Η βόλτα του θριάμβου στο Ζάγκρεμπ – video

Η Κροατία πραγματοποίησε ονειρική πορεία στα γήπεδα της Ρωσίας. Μπορεί να μην κατέκτησε το Μουντιάλ 2018, ωστόσο η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς έκανε υπερήφανους τους Κροάτες.

Εκατοντάδες φίλοι της «χρβάτσκα» βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ κι αποθέωσαν την κροατική αποστολή. Η υποδοχή έγινε με μία εντυπωσιακή αψίδα νερού.

Οι Κροάτες επιβιβάστηκαν σε πούλμαν και στη συνέχεια άρχισε η βόλτα του θριάμβου στους δρόμους της πρωτεύουσας. Χιλιάδες συμπατριώτες τους ξεχύθηκαν στους δρόμους και τους αποθέωσαν για την εξαιρετική πορεία τους στο Μουντιάλ 2018.

It is just unbelievable in #Zagreb main square. More than 100,000 people waiting for the #croatia 🇭🇷 team for their unbelievable performance at #WorldCup pic.twitter.com/Sv9LxqJ8hg

