Υπέγραψε ένα “χρυσό” συμβόλαιο με την Τότεναμ, το οποίο θα του αποφέρει αρκετά εκατομμύρια. Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέλαβε τους “σπερς”, με τον Τύπο της Αγγλίας να επικεντρώνεται στη συμφωνία του με τους Λονδρέζους.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών φαίνεται πως ήταν σχετικά εύκολες, από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε οικονομικά ο Πορτογάλος τεχνικός. Πάντως, τα Μέσα της Αγγλίας αναφέρουν ότι ο Μουρίνιο έθεσε έναν απαράβατο όρο προς τη διοίκηση της Τότεναμ, προκειμένου να υπογράψει.

Αυτός δεν ήταν άλλος από το να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο πώλησης του Χάρι Κέιν. Ο “Special one γνωρίζει την αξία/ποιότητα του αρχηγού των Λονδρέζων και υπολογίζει τόσο στις ηγετικές, όσο και στις εκτελεστικές του ικανότητες.

Από ‘κει και πέρα, οι Άγγλοι ήδη γράφουν για τους πρώτους μετεγγραφικούς στόχους του Πορτογάλου. Ένα από τα “σενάρια” που κυκλοφόρησαν αναφέρει ότι ο Μουρίνιο θέλει να φέρει στην Τότεναμ τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ενώ αναφέρεται ότι έχουν ήδη υπάρξει συζητήσει του μάνατζερ του Σουηδού, Μίνο Ραϊόλα, με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Ντάνιελ Λίβι.

🚨 BREAKING NEWS: José Mourinho has contacted Zlatan Ibrahimovic about an opportunity to join Tottenham as a free agent. Mino Raiola is set to meet with Daniel Levy in the coming days to discuss a potential deal. pic.twitter.com/sYoRnI1L25

— 360Sources (@360Sources) November 21, 2019