Η αποστολή του Ολυμπιακού “πάτησε” στο Μόναχο το μεσημέρι της Τρίτης (05.11.2019), εκεί όπου την υποδέχθηκαν κάποιοι φίλοι της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Σα, Αλέν, Καραργύρης, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Σεμέδο, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Παπαδόπουλος, Γκασπάρ, Μπενζιά, Γκιγέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Μασούρας, Ποντένσε, Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

Μπάγερν – Ολυμπιακός, Σεμέδο: “Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας”

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει την… προβλεπόμενη συνέντευξη Τύπου στη “Football Arena Munich” εκεί όπου θα μιλήσουν οι Πέδρο Μαρτίνς και Κώστας Τσιμίκας (17:15), ενώ θα ακολουθήσει η προπόνηση του Ολυμπιακού (18:00 – ανοιχτή στα ΜΜΕ για 15 λεπτά).

Προσγειωθήκαμε στο Μόναχο! Ευχαριστούμε για το καλωσόρισμα! / We have landed! What a welcome! 🔴⚪ #Olympiacos #UCL #FCBOLY #FCBayern #Fans #Munich pic.twitter.com/EYttQP0Vel

