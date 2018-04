Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα πρέπει να είναι υπερήφανος για το κοντρόλ του Μαρσέλο. Ο Βαράν θέλησε να αλλάξει παιχνίδι με μπαλιά από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ο αριστερός μπακ της Ρεάλ περίμενε την μπάλα με χαρακτηριστική ψυχραιμία!

«Ανίκητη» Ρεάλ! Έκανε νέα «κηδεία» μέσα στο Μόναχο [vids]

Το κοντόλ του… άψογο και για θαυμασμό. Η μπάλα ήρθε από ψηλά, αλλά ο Μαρσέλο -χωρίς να του ξεφύγει” εκατοστό- την στόπαρε και μας άφησε με το στόμα ανοικτό. Λες και την κάρφωσε μπροστά του!

We need a real moment of silence for this casual Marcelo trap. This is wild. pic.twitter.com/kObSS2NRNY

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) April 25, 2018