Μπαλοτέλι: Το μήνυμα του Ιταλού μετά τη ρατσιστική επίθεση και την γκολάρα! videos

Στόχος ρατσιστικής επίθεσης από τους οπαδούς της Ελλάς Βερόνα έπεσε το απόγευμα της Κυριακής (03.11.2019) ο Μάριο Μπαλοτέλι, κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της Μπρέσια (2-1).

Μετά τις ρατσιστικές προσβολές που δέχθηκε και πάνω στον εκνευρισμό του, ο Ιταλός επιθετικός κλώτσησε την μπάλα με δύναμη προς την κερκίδα και μάλιστα έκανε κίνηση να αποχωρήσει από το ματς.

Μετά από την παρέμβαση συμπαικτών και αντιπάλων, ο Μπαλοτέλι παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο (υπήρξε και η… απειλή του διαιτητή ότι θα διακόψει το ματς) και μάλιστα πέτυχε ένα τρομερό γκολ για τους φιλοξενούμενους στα τελευταία λεπτά.

“Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου για τη συμπαράσταση που έδειξαν και για όλα τα μηνύματα που έλαβα από τους οπαδούς όλης της χώρας”, ήταν το μήνυμα του Ιταλού σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα όσα συνέβησαν στο ματς…

Mario Balotelli responded to the racist chants by kicking the ball into the stands.

His teammates and match officials convinced the striker to remain on the pitch. pic.twitter.com/vvzuY7oBHZ

— ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2019