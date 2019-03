Μπαρτσελόνα: Έχει φτιάξει ένα απόρθητο «κάστρο» στο Champions League

Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε την Λιόν με 5-1 στο “Καμπ Νου” και πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, μετά το 0-0 στην Γαλλία.

Με την νίκη αυτή, οι Καταλανοί έμειναν αήττητοι για 30ο αγώνα στην έδρα τους για το Champions League φτάνοντας σε ένα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, έχουν πλέον 27 νίκες και 3 ισοπαλίες.

***NEW ALL-TIME RECORD***

30 consecutive games unbeaten at Camp Nou in the @ChampionsLeague. 27 W and 3 D pic.twitter.com/Tdqo7vI3An

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2019