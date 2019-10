Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ Ίντερ Σλάβια

Το ιστορικό γκολ του Λιονέλ Μέσι στην Πράγα, “σημάδεψε” τη νίκη της Μπαρτσζελόνα επί της Σλάβια (2-1), την ώρα που η Ίντερ έπαιρνε κρίσιμη εντός έδρας νίκη επί της Ντόρτμουντ με 2-0.

Η Μπαρτσελόνα φάνηκε πως θα είχε ένα εύκολο βράδυ κόντρα στη Σλάβια Πράγας, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3′, με το πρώτο φετινό γκολ του Λιονέλ Μέσι στο Champions League. Ο Αργεντινός έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Champions League που σκοράρει στη διοργάνωση για 15η σερί χρονιά!

🔵🔴 Leo Messi has now scored in 15 consecutive seasons! ⚽️#UCL pic.twitter.com/wcf2tuXPB3

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019