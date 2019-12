Μπαρτσελόνα – Ρεάλ: Διαδηλωτές έξω από το “Καμπ Νου”! pics

Το «δημοκρατικό τσουνάμι» που διοργανώνει τις «Πορείες για την Ελευθερία» στην Καταλονία, έχει ανακοινώσει μαζική κινητοποίηση ενόψει του Μπαρτσελόνα – Ρεάλ.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του clasico, αρκετός κόσμος μαζεύτηκε έξω από το “Καμπ Νου” με σκοπό να περάσει στους θεατές στο γήπεδο, αλλά κυρίως στους περισσότερους από τα 600 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλον τον κόσμο το μήνυμά του: “Spain, Sit and Talk (Ισπανία, κάτσε και μίλησε”).

Υπό τον φόβο επεισοδίων, περισσότεροι από 3.000 υπάλληλοι ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλειας θα έχουν υπό την επίβλεψή τους το παιχνίδι για να αποτραπεί οποιαδήποτε κατάσταση, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τα ισπανικά δεδομένα. Σύμφωνα με φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν… επιστρατευτεί ακόμα και υδροφόρες αντιμετώπισης ταραχών.

👮🏻‍♂️ Waste water sprinklers arrive in Barcelona in preparation for the riots. #ElClasico pic.twitter.com/fDg0EYtsUA

📸 | Tsunami Democràtic protesters arriving to Barcelona on buses from around Catalonia today. They have already began demonstrations outside the Camp Nou stadium ahead of this evening's #ElClásico match between FC Barcelona and Real Madrid pic.twitter.com/7egvgFDkmq

— Catalan News (@catalannews) December 18, 2019