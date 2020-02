Μπαρτσελόνα: “Σοκ” με Ντεμπελέ! Χάνει τη σεζόν

Ένα νέο σημαντικό πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα, μετά από αυτό του Λουίς Σουάρες. Χειρότερη του αναμενομένου ήταν τελικά η διάγνωση για τον νέο τραυματισμό του Ουσμάν Ντεμπελέ, στη χθεσινή (03.02.2020) προπόνηση των Καταλανών.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Γάλλος επιθετικός έχει υποστεί ολική ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, ένας τραυματισμός που πιθανότατα θα τον οδηγήσει στο χειρουργείο και θα σημάνει το πρόωρο τέλος της φετινής χρονιάς.

Ο 22χρονος εξτρέμ μεταγράφηκε στους «μπλαουγκράνα» το 2017 από τη Ντόρτμουντ, αντί 105 εκατ. ευρώ, αλλά ταλαιπωρείται από συνεχείς τραυματισμούς (είχε υποστεί ολική ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού μηρού το 2017) και δεν έχει καταφέρει να προσφέρει ουσιαστικά.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τον τεχνικό της Μπαρτσελόνα, Σετιέν, καθώς μένει πλέον με τρεις καθαρόαιμους φορ, τους Μέσι, Γκριεζμάν και Φάτι.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2020