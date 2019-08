Μπασακσεχίρ – Ολυμπιακός: Έτσι… πάγωσε το «Φατιχ Τερίμ»! videos

Νίκη για… πλέι οφ μέσα στην Πόλη από τον Ολυμπιακό. Οι “ερυθρόλευκοι” νίκησαν την Μπασακσεχιρ με 1-0 και σε μια εβδομάδα θα προσπαθήσουν να… σφραγίσουν την πρόκριση τους στην επόμενη προκριματική φάση του Champions League μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Μπασακσεχίρ – Ολυμπιακός: Πορθητής! Παλικαρίσιο «διπλό» με… ήρωα τον Σα

Μετά από το… χλωμό πρόσωπο που παρουσίασε στο πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός έδειξε βελτίωση στην επανάληψη και έφτασε στη νίκη με… δύο φάσεις. Στο 53′ ο Μασούρας εκμεταλλεύτηκε την όμορφη προσπάθεια του Βαλμπουενά και πέτυχε -με κεφαλιά- το τελικό 1-0.

Masouras with the winning goal against Basaksehir #UCL pic.twitter.com/XYnLbzN3MX

— The Sportz Zone (@SportzGlobal) August 7, 2019