Με αφορμή τα 45α γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δημιούργησε ένα βίντεο με τα καλύτερα γκολ – φάουλ του «Μπεκς» στους «κόκκινους διάβολους» στην Premier League.

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έφτιαξε» το ποδοσφαιρικό του όνομα. Εκεί έγινε γνωστός στον ποδοσφαιρικό πλανήτη για τις εκτελέσεις φάουλ, με τις οποίες έστελνε την μπάλα… συστημένη στα αντίπαλα δίχτυα! Εκεί σήκωσε τους πρώτους τίτλους της καριέρας του. Έτσι, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν τα 45α γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσίασε στα social mediaπου διατηρεί ένα video διάρκειας περίπου 4 λεπτών με τις 10 καλύτερες εκτελέσεις φάουλ του Μπέκαμ, όσο καιρό φορούσε τη φανέλα της στην Premier League.

Στην κορυφή βρέθηκε το πανέμορφο τέρμα του «Μπεκς» στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη Λίβερπουλ το 1997. Δοκάρι και μέσα!

Name a better free-kick taker than Becks: we’ll wait 💬#MUFC pic.twitter.com/66n1FiSmgx