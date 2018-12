Μπενφίκα – ΑΕΚ: Τριάρα και… απόλυτο μηδέν για την ομάδα Νέων! – videos

Παρόμοια πορεία με την ανδρική ΑΕΚ, ακολούθησε στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και η ομάδα Νέων του συλλόγου και ολοκλήρωσε την πορεία της στο Youth League, με μία ακόμη ήττα από τη Μπενφίκα, με 3-0.

Στο κεντρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου του πορτογαλικού συλλόγου, Caixa Futebol Campus, η ομάδα του Γιώργου Σίμου, δεν κατάφερε για μία ακόμη φορά να φανεί ανταγωνιστική και ηττήθηκε εύκολα από τους Πορτογάλους. Το 1-0 έκανε στο 15′ ο Νούνο Σάντος με πλασέ, για να βάλει τέλος στο ματς μόλις στο 31′, η αποβολή του Μπούση με απευθείας κόκκινη για φάουλ στον Ράμος.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν έτσι, δύο ακόμη γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τομάς Ταβάρες μετά από πάσα του Λουίς Λόπες στο 80ο λεπτό του αγώνα και με πέναλτι του Τιάγκο Ντάντας στις καθυστερήσεις του ματς.

Tomás Tavares scores his first goal in the UEFA Youth League! #UYL #SLBAEK pic.twitter.com/A2KUBDk8vh — Benfica Youth (@BenficaYouth) December 12, 2018

Οι συνθέσεις στο Μπενφίκα – ΑΕΚ Κ19



Μπενφίκα (Ρενάτο Μανουέλ Αλβες Παϊβα): 1. Κάρλος, 2. Φερέιρα, 3. Αλβάρο, 4. Λουρέιρο, 5. Τομάς Ταβάρες (83′ 18. Μάτος), 6. Φλορεντίνο (83′ 15. Καπιτάνο) 7. Νούνο Σάντος (83′ 13. Νούνο Ταβάρες), 8. Ντάντας, 9. Ράμος (67′ 16. Γκουβέια) 10. Καμάρα, 11. Εμπαλό (67′ 17. Λόπες).

ΑΕΚ (Γιώργος Σίμος): 1. Γκίνης, 2. Σταμούλης (88′ 17. Λαζαρίδης), 4. Τσιβελεκίδης (αρχηγός) 18. Καραβίδας (88′ 20. Αρβανίτης), 5. Μπούσης, 6. Τάμπας, 12. Μπογκντάνι, 7. Σαρδέλης (36′ 3. Ποζατζίδης) 11. Μαχαίρας (88′ 14. Κοπιτσής), 9. Χριστόπουλος, 19. Πατρινός (13. 74′ Οικονομίκος).