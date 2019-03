Νέα αλλαγή «βόμβα» στο Champions League! Σοκ και για τις ελληνικές ομάδες

Η UEFA ετοιμάζει δραστικές αλλαγές στο Champions League, στην προσπάθεια να ικανοποιήσει τους κορυφαίους συλλόγους της διοργάνωσης και να αποφύγει μία ξεχωριστή «κλειστή» λίγκα, με τα τελευταία σχέδιά της να περιλαμβάνουν και τα προκριματικά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Wall Street Journal, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αναμένεται να έχει άμεσα μυστικό μίτινγκ, με εκπροσώπους του G20 του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπου και θα συζητηθούν νέες αλλαγές στη διοργάνωση.

Ήδη έχει αποφασιστεί η δημιουργία και τρίτο ευρωπαϊκού θεσμού, αλλά και η μεταφορά των αγώνων τα Σαββατοκύριακα, αλλά με βάση το δημοσίευμα, πλέον γίνονται συζητήσεις και για επανασχεδίαση των προκριματικών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο βαθμολογίας στα προκριματικά, με άνοδο και υποβιβασμό ομάδων, ώστε βάσει αυτών να βγαίνουν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στους ομίλους.

Πρόκειται λοιπόν για ένα ακόμη μέτρο υπέρ των «δυνατών» του ποδοσφαίρου, το οποίο θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την πρόκριση ομάδων, όπως οι ελληνικές, στους «χρυσοφόρους» ομίλους της διοργάνωσης. Για παράδειγμα, η φετινή συμμετοχή της ΑΕΚ θα ήταν ουσιαστικά αδύνατη.

European soccer’s top clubs are due to hold a secret meeting with UEFA on Tuesday to discuss potentially radical changes to the format of the Champions League https://t.co/PWdyGdojsh

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 18, 2019