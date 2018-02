Ένα ακόμα θύμα των χούλιγκανς! Τα σοβαρά επεισόδια στο Μπιλμπάο, ανάμεσα σε οπαδούς της Σπαρτάκ Μόσχας και δυνάμεων της αστυνομίας -πριν την έναρξη του αγώνα με την Αθλέτικ- είχαν σαν αποτέλεσμα τον άδικο χαμό ενός αστυνομικού.

Riot police officer dies after Spartak Moscow and Athletic Bilbao fans clash with fireworks shot in street in violent scenes before Europa League tie pic.twitter.com/OXzyCLGTfd

— Prof Enakhena Kris (@aigbanegbe) February 22, 2018