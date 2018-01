Η «βέκια σινιόρα» νίκησε εκτός έδρας την Κιέβο Βερόνα με 2-0 και έφτασε τους 56 βαθμούς, δυο περισσότερους από τους «παρτενοπέι» που υποδέχονται την Κυριακή την Μπολόνια.

Η Κιέβο Βερόνα κράτησε σθεναρή αντίσταση, αλλά ηττήθηκε αφού έμεινε με 9 παίκτες! Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ο Μπαστιέν δέχθηκε δυο κίτρινες κάρτες (35’ και 37’) και άφησε τους γηπεδούχους με 10 παίκτες, ενώ στο 61’ ο Κατσιατόρε είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα -αφήνοντας την ομάδα του με 9- επειδή έκανε την ακόλουθη κίνηση…

Cacciatore sent off for dissent!! Chievo now down to 9 men!! #ChievoJuve pic.twitter.com/DdeijYjofF

— Serie A News (@TransfersCalcio) January 27, 2018