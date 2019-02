Η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ πήρε μία ιστορική νίκη απέναντι στην Άρσεναλ. Οι Λευκορώσοι επικράτησαν των Άγγλων με 1-0, για τη φάση των «32» του Europa League και πήραν το προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Οι παίκτες της ΜΠΑΤΕ, μερικές ώρες μετά τον θρίαμβο τους, επισκέφθηκαν μαγαζί γνωστής αλυσίδας μπέργκερ και το έριξαν… έξω, γιορτάζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την επιτυχία τους.

Nothing rubs salt into the wounds more than sitting next to Alex Hleb and the BATE team while they celebrate beating Arsenal by wolfing down a Double Whopper meal at 8am pic.twitter.com/7DOW4XYsXE

— Charles Watts (@charles_watts) February 15, 2019