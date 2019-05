Νταμπλούχος με «τριάρα»! Η Μπάγερν σήκωσε και το Κύπελλο Γερμανίας – video

Ιδανικό «αντίο» για Ριμπερί και Ρόμπεν! Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 3-0 της Λειψίας στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και κατέκτησε για 19η φορά την συγκεκριμένη κούπα, φτάνοντας στο 12ο της νταμπλ!

Η Λειψία θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ στο 11′, αλλά βρήκε μπροστά της έναν εκπλητικό, Μάνουελ Νόιερ. Ο διεθνής Γερμανός πορτιέρε έδειξε την κλάση του, κάνοντας εκπληκτική επέμβαση σε κοντινή δυνατή κεφαλιά του Πόουλσεν και στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του.

Η Μπάγερν πήρε τα ηνία του αγώνα κι έφτασε στο 0-1. Ο Αλάμπα έβγαλε τη σέντρα στο 29′ και ο Λεβαντόφσκι-με δύσκολη γυριστή κεφαλιά- έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Κομάν να ξεπερνά στο 42′ τον αντίπαλο πορτιέρε, αλλά να βλέπει τον Κονάτε να “σώζει” την ομάδα του από βέβαιο γκολ.

Η Λειψία θέλησε να… μπει και πάλι στο παιχνίδι της κατάκτησης του Κυπέλλου Γερμανίας, αλλά ο Νόιερ βρήκε και πάλι τον τρόπο να της κόψει τη φόρα. Ο διεθνής πορτιέρε κράτησε στο 48′ απαραβίαστη την εστία του, νικώντας τον Φόρσμπεργκ σε απίστευτο τετ-α-τετ.

Ο τελικός απέκτησε “τρελό” ρυθμό στη συνέχεια, με την Μπάγερν να παίρνει τον έλεγχο του ματς , να πιέζει για το γκολ και να το… πετυχαίνει στο 78′, “κλειδώνοντας” το νταμπλ. Ο Κομάν έκανε εκπληκτική προσππαίηση εντός μεγάλης περιοχής και με δυνατό αριστερό σουτ εκτέλεσε τον Γκουλάσι για το 0-2.

I mean just look at this shot fake / first touch. Kingsley Coman is a wizard. pic.twitter.com/b2ifavzbAJ

— michael (@MichaelEFranca) May 25, 2019