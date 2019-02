Ντιναμό Κιέβου – Ολυμπιακός, Φορτούνης: «Πρόκριση και για τον Χριστοδουλόπουλο»

«Πιστεύω ότι στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ο αντίπαλος πήρε μέτρα χωρίς να το θέλουμε. Είχε την κατοχή της μπάλας και μας πίεσε. Μας έχουν αναλύσει οι προπονητές μας τι πρέπει να κάνουμε αύριο. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας και σε ένα θετικό αποτέλεσμα», τόνισε ο Κώστας Φορτούνης.

Για τον… άτυχο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο ανέφερε: «Θα παίξουμε και γι’ αυτόν. Ήδη του το έχουμε πει. Πρέπει να πάρουμε την πρόκριση και για τον Λάζαρο. Ήταν ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς και βοηθούσε πολύ τον ομάδα και τον σύλλογο. Αν έρθει η νίκη και η πρόκριση, θα είναι αφιερωμένες σε εκείνον».

Για τις πιθανότητες πρόκρισης: «Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είχαμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο την πρόκριση από τον όμιλο. Ήταν ένας πολύ δύσκολος όμιλος, από τον οποίο ωστόσο προκριθήκαμε. Τώρα έχουμε απέναντί μας μια ομάδα που είναι πολύ καλή. Πιστεύω, όμως, ότι μπορούμε να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Μας αρέσει να παίζουμε με δύσκολους αντιπάλους. Έχουμε μια δυνατή και ποιοτική ομάδα».

