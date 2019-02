Ντιναμό Κιέβου – Ολυμπιακός: «Θρύλε μπορείς!» video

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντιναμό στο Κίεβο, στον επαναληπτικό του 2-2 του “Γ. Καραϊσκάκης” και καλείται να πάρει αποτέλεσμα πρόκρισης, που θα τον στείλει στους “16” του Europa League.

Ντιναμό Κιέβου – Ολυμπιακός: Να μην «παγώσει» το… όνειρο στην Ουκρανία

Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη ή ισοπαλία με σκορ 3-3 και πάνω για να πάρουν το «εισιτήρια» για την επόμενη φάση. Η Ντιναμό Κιέβου θα… πανηγυρίσει με νίκη ή ισοπαλία με 0-0 και 1-1. Το 2-2 θα στείλει τις δυο ομάδες στην παράταση.

Οι “ερυθρόλευκοι” πιστεύουν στην πρόκριση, κάτι που φάνηκε και μέσω του promo video που ανέβασαν στα social media που διατηρούν. “Ο Ολυμπιακός «ρίχνεται» απόψε στη… μάχη της πρόκρισης! ΘΡΥΛΕ ΜΠΟΡΕΙΣ!” αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ο Ολυμπιακός "ρίχνεται" απόψε στη… μάχη της πρόκρισης! ΘΡΥΛΕ ΜΠΟΡΕΙΣ! / Olympiacos is ready to fight for his qualification tonight! Legend you can do this! 🦁🔴⚪️#olympiacos #UEL #FCDKOLY #WeKeepOnDreaming @EuropaLeague @DynamoKyiv pic.twitter.com/norseiJZc3

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 21, 2019