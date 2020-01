Ο Κόμπι Μπράιαντ “υποκλίθηκε” στον Λεμπρόν Τζέιμς για το ιστορικό του ρεκόρ!

Ο Κόμπι Μπράιαντ είδε τον Λεμπρόν Τζέιμς να πετυχαίνει 29 πόντους στην ήττα των Λέικερς από τους 76ers, να φτάνει τους 33.655 και να τον αφήνει… πίσω, στους 33.643. έτσι, ο «Βασιλιάς» προσπέρασε τον «black mamba» και «κάθισε» στην 3η θέση των σκόρερ στο ΝΒΑ.

Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν μπορούσε παρά να… αποθεώσει τον Λεμπρόν Τζέιμς! «Συνέχισε να πηγαίνεις το παιχνίδι μπροστά. Μεγάλος σεβασμός αδερφέ μου» ήταν το tweet του θρύλου των Λέικερς, μετά την… προσπέραση του «Βασιλιά».

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

