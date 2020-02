Κάτι ανάμεσα σε… Iron Man και Transformer ήταν το γιγάντιο ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο που εμφανίστηκε στο καρναβάλι της πόλης Βιαρέτζιο, στα βόρεια της Τοσκάνης.

Πριν από λίγες ημέρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο γιόρτασε τα 35α γενέθλια του. Παρόλα αυτά, ο Πορτογάλος διατηρεί ένα κορμί που θα ζήλευαν αθλητές μικρότερης ηλικίας.

Οι κάτοικοι της Βιαρέτζιο, μιας πόλης στα βόρεια της Τοσκάκης, θέλησαν να σχολιάσουν το απίστευτο κορμί του Κριστιάνο Ρονάλντο και δημιούργησαν ένα τεράστιο ομοίωμα του, για το καρναβάλι τους.

Σε αυτό, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζεται σε ένα.. ρομποτικό ομοίωμα. Οι δημιουργοί έφτιαξαν την κεφαλή του Πορτογάλου, ενώ το σώμα του θυμίζει κάτι από… Transformer. Κορμί – σίδερο!



