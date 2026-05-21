Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα: Επεκτάθηκε και σε άλλα σπίτια – Ηλικιωμένη αρνείται να εκκενώσει

Πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» την Δραπετσώνα - Πάνω από 20 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο
Πάνω από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε άλλα σπίτια της ίδιας πολυκατοικίας.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 και 15 το πρωί της Πέμπτης (21.05.2026) στο διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο, προχωρώντας στην εκκένωση του κτιρίου.

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα και έχει ήδη επεκταθεί και σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, σύμφωνα με το Ertnews.

Ηλικιωμένη που μένει σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της, με τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να την απομακρύνουν.

Της έχουν ήδη χορηγήσει οξυγόνο λόγω του πυκνού καπνού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε από φιάλη υγραερίου.

