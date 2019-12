Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήδηξε στο… Θεό για να κερδίσει η Γιουβέντους! video

Η Γιουβέντους δυσκολεύτηκε αλλά έφυγε με τη νίκη από τη Γένοβα, στο ματς με τη Σαμπντόρια, με… υπογραφή Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι πέρασε με 2-1 από το «Λουίτζι Φεράρις» -στην εναρκτήρια συνάντηση της 17ης αγωνιστικής- και ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με παιχνίδι περισσότερο από την Ίντερ.

Τα πάντα έγιναν στο πρώτο 45λεπτο, με τον Πάουλο Ντιμπάλα να δίνει προβάδισμα στους «μπιανκονέρι», τον Τζανλούκα Καπράρι να ισοφαρίζει (αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αυτός που καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα. Στο 45′ ο Πορτογάλος έκανε ένα απίστευτο άλμα και με κεφαλιά -στο δεύτερο δοκάρι- σημείωσε το νικητήριο τέρμα της Γιουβέντους.

Να αναφέρουμε πως με την παρουσία του σε αυτό το ματς, ο Τζίτζι Μπουφόν έπιασε στην κορυφή των συμμετοχών της Serie A τον Πάολο Μαλντίνι (647).

Cristiano Ronaldo with one of the greatest leaps I’ve ever seen to score this header tonight. 😳👏 pic.twitter.com/XefytQKgrj

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) December 18, 2019