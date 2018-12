Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέκτησε το 2006 το εντυπωσιακό ακίνητο που βρίσκεται στο Μάντσεστερ, έναντι 3,85 εκατομμυρίων λιρών. Σύμφωνα με την Daily Mail, δώδεκα χρόνια αργότερα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γουβέντους αποφάσισε να το πουλήσει αντί 3,25 εκατομμυρίων λιρών.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή βίλα με πισίνα, τζακούζι, γυμναστήριο, σάουνα, αίθουσα κινηματογράφου και playroom. Μέχρι να αγοράσει το εν λόγω ακίνητο, πλήρωνε, σύμφωνα με τη Sun, 7.000 το μήνα για την ενοικίασή του.

Μάλιστα ο Λουκ Σο είχε νοικιάσει το συγκεκριμένο σπίτι το 2014. Η “Sun” είχε πρόσφατα αποκαλύψει πως ο Άγγλος αριστερός μπακ πλήρωνε 7.000 λίρες το μήνα στον Κριστιάνο Ρονάλντο για ενοίκιο.

Το ακίνητο βρίσκεται στην πλούσια περιοχή Άλντερλι Ετζ, την οποία έχουν επιλέξει πολλοί ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μάντσεστερ Σίτι για την κατοικία τους. Να αναφέρουμε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε προσπαθήσει και το 2009 να πουλήσει το συγκεκριμένο σπίτι, όταν μετακόμισε στην Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο δεν είχε βρεθεί αγοραστής…

Cristiano Ronaldo puts his Manchester mansion up for sale https://t.co/g2qFbICPg5 pic.twitter.com/tEAOP6YIxu

— MailOnline Sport (@MailSport) December 19, 2018