Ο Ολυμπιακός θα κληθεί για ακόμα μια φορά να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, σε μια από τις πιο δύσκολες κληρώσεις που θα μπορούσαν να του τύχουν στους “32” του Europa League.

Οι Λονδρέζοι έχουν στη σύνθεση τους τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο (όπως και τον Ντίνο Μαυροπάνο) και κάνουν μια πολύ… μέτρια χρονιά στην Premier League. Η Άρσεναλ απέλυσε τον Ουνάι Έμερι και προσπαθεί να “ορθοποδήσει” έχοντας προσωρινά τον Φρέντι Λιούμπεργκ στον πάγκο της. Αυτή τη στιγμή, ο Μίκελ Αρτέτα, συνεργάτη του Πεπ Γκουαρντιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι, φέρεται ως εκ των φαβορί για να αναλάβει τα… ηνία των “κανονιέρηδων”.

Η Άρσεναλ βρίσκεται στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, μετρώντας 5 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες. Την περασμένη σεζόν ήταν φιναλίστ στη διοργάνωση, χάνοντας στον τελικό από την Τσέλσι.

Φέτος, στους ομίλους του Europa League, η Άρσεναλ άρχισε εντυπωσιακά, με νίκες απέναντι σε Άιντραχτ (0-3), Σταντάρ Λιέγης (4-0) και Γκιμαράες (3-2), αλλά στη συνέχεια… άγγιξε τον αποκλεισμό, καθώς ήρθε ισόπαλη με τους Πορτογάλους (1-1) και έχασε από τους Γερμανούς στο Λονδίνο (1-2), ενώ επέστρεψε από το 2-0 στο Βέλγιο την τελευταία αγωνιστική (2-2).

Το πρώτο ματς του Ολυμπιακού θα γίνει στο “Γ. Καραϊσκάκης” (20 Φεβρουαρίου) και η ρεβάνς εκτός έδρας (27 Φεβρουαρίου).

Η Άρσεναλ θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32» του UEFA Europa League. / @Arsenal will be the opponent of Olympiacos in the 2019-20 UEFA Europa League round of 32.#Olympiacos #Football #Greece #UEL #UELdraw @EuropaLeague pic.twitter.com/8dr3fCB8Lu

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 16, 2019