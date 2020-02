Ο Πελεγκρίνι “χρεώνει” στον Ρομπέρτο την απόλυση του!

Η Γουεστ Χαμ ανακοίνωσε λίγο πριν το τέλος του περασμένου έτους την απομάκρυνση του Μανουέλ Πελεγκρίνι από τον πάγκο της.

Ο 66χρονος τεχνικός -με δηλώσεις του στο Sky Sports- αναφέρθηκε στην απόδοση του Ρομπέρτο και πως αυτή επηρέασε την φετινή αρνητική πορεία των “σφυριών” στο πρωτάθλημα, η οποία οδήγησε και στην αποχώρηση του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Πελεγκρίνι είπε χαρακτηριστικά για τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού:

“Δυστυχώς, είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό, του τερματοφύλακα Φαμπιάνσκι για 4 μήνες. Την ίδια στιγμή ο Ρομπέρτο δεν απέδιδε τα αναμενόμενα.

Έχει μεγάλη ευθύνη σε πολλά γκολ που δεχτήκαμε. Η ομάδα έχανε την αυτοπεποίθηση της”

