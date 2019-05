Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας

Την περασμένη σεζόν δεν μπόρεσε να βρεθεί στον τελικό του Γουέμπλεϊ, μεταξύ της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ήταν ο κουμπάρος στο γάμο του αδερφού του, πρίγκιπα Χάρι.

Τώρα όμως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν έχει κάποια άλλη… υποχρέωση και θα δώσει κανονικά το “παρών” στον τελικό του F.A. Cup μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Γουότφορντ (18.05.2019)

Να θυμίσουμε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συνήθως δίνει το “παρών” στον τελικό της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, αφού από το 2006 αποτελεί τον μη εκτελεστικό πρόεδρο της Ομοσπονδίας στην χώρα.

The Duke of Cambridge, President of the @FA, will attend the 2019 #FACupFinal between Manchester City and Watford at Wembley Stadium, and will present the trophy to the winners. pic.twitter.com/hulJH6Ioxy

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 13, 2019