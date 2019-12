Ο Ταχτσίδης έστειλε τον Ριμπερί στο νοσοκομείο!

Όχι μόνο ηττήθηκε εντός έδρας από την Λέτσε (1-0) αλλά η Φιορεντίνα έχει να ανησυχεί και για τον τραυματισμό του Φρανκ Ριμπερί.

Ο 35χρονος Γάλλος επιθετικός τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο από… άγαρμπο τάκλιν του Παναγιώτη Ταχτσίδη, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και αποχώρησε κουτσαίνοντας από το γήπεδο.

Ο Ριμπερί αντικαταστάθηκε από τον Μπόατενγκ και μετέβη στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Στις τάξεις της Φιορεντίνα επικρατεί μεγάλη ανησυχία για την κατάστασή του.

Franck Ribery limping past me tonight 🤕 get well soon! pic.twitter.com/urjfdrFLZS

