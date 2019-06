Ο Βαλμπουενά σκέφτεται Ολυμπιακό και στις διακοπές του – video

Ο Ματιέ Βαλμπουενά φαίνεται ότι σκέφτεται τον Ολυμπιακό και στις διακοπές του. Ο Γάλλος άσος δεν μπορεί να ξεχάσει την υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος της ομάδας του Πειραιά, γι’ αυτό και πόσταρε βίντεο στο twitter από την πρόσφατη παρουσία του στην Ελλάδα, όπου επικύρωσε τη συμφωνία του με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Βαλμπουενά παραμένει εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, γράφοντας: «Σκέφτομαι τον τρόπο που με καλωσορίσατε στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα».

Thinking about the way you welcomed me in 🇬🇷 last week 🙏 #tbt #Olympiacos pic.twitter.com/CouvGTBLGl

