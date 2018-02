Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Εισβολή οπαδών στο γήπεδο! Καπνογόνα από την εξέδρα

Η… κακή μέρα στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ είχε φανεί από νωρίς, όταν το πούλμαν των «κιτρινόμαυρων» δέχτηκε επίθεση με πέτρες λίγο πριν φτάσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η ανατροπή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και η ήττα σοκ των πρωταθλητών μέσα στην έδρα τους έκανε ακόμη χειρότερη την κατάσταση. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο ντου από οπαδούς στον αγωνιστικό χώρο.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Όλα όσα έγιναν στο μεγάλο ντέρμπι

Δεν συμπληρώθηκε καν ένα λεπτό μετά το γκολ του Γιακουμάκη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με το οποίο έκανε το 1-2 η ΑΕΚ και ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη. Ενώ οι παίκτες της Ένωσης έφυγαν πανηγυρίζοντας για το μεγάλο διπλό, εκείνοι του Ολυμπιακού παρέμεναν αποσβολωμένοι στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν περίμεναν αυτό που θα ακολουθούσε! Εξαγριωμένοι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να φτάσουν μέχρι τη φυσούνα. Άνδρες των ΜΑΤ πρόλαβαν να «κλείσουν» την είσοδο για τα αποδυτήρια.

Ο αγωνιστικό χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ! Καπνογόνα και φωτοβολίδες έπεσαν και περίπου 50 άτομα πετούσαν καδρόνια και καρέκλες! Οι περισσότεροι από τους χούλιγκαν που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, φορούσαν κουκούλες και είχαν κρυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Τα επεισόδια έχουν καταγραφεί σε video ντοκουμέντο που τράβηκε ο Βέλγος δημοσιογράφος Tomas Van Den Spiegel και το ανέβασε στο twitter!

Het is al bij al nog ok om naar het voetbal te gaan in België. #Olyaek pic.twitter.com/rbUcjzyLA5

— Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) February 4, 2018