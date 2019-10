Ολυμπιακός και ΑΕΚ “συγκρούονται” απόψε (27/10, 19:30) στο “Καραϊσκάκης” στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Superleague 1 και η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ έστειλε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας να γεμίσει ασφυκτικά το φαληρικό γήπεδο και να γίνει ο 12ος παίκτης όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες έμειναν για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ! Γεμίζουμε τον Ναό μας και με τη φωνή σας γίνεστε ο 12ος παίκτης μας! ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! / A few hours left for the match against AEK! Let’s fill Karaiskakis and with your voice become our 12th player! LET'S DO THIS!#Olympiacos #Fans pic.twitter.com/3ItZcH8BPg

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 27, 2019