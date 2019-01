Μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού διανύει φέτος, ο Κώστας Φορτούνης, με την απόδοσή του να έχει γίνει αντιληπτή και στην Ευρώπη, όπου έχει οδηγήσει την ομάδα του στους “32” του Europa League.

Η UEFA μάλιστα τον έχει αναδείξει μεταξύ των πρωταγωνιστών της διοργάνωσης, τοποθετώντας τον δύο φορές στην ενδεκάδα της αγωνιστικής στους ομίλους, ενώ σε κάθε ευκαιρία σημειώνει τα κατορθώματά του και στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε και ειδική ανάρτηση μέσα από το twitter του Europa League, για το γκολ του Τρικαλινού μέσου στη Λιβαδειά. “Φωτιά ο Κώστας Φορτούνης. Πέτυχε το πρώτο του γκολ στο 2019, στη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 επί του Λεβαδειακού”, ανέφερε η λεζάντα στη σχετική φωτογραφία.

🇬🇷 Kostas Fortounis 🔥🔥🔥

His first goal of 2019 as Olympiacos beat Levadiakos 2-0! 👏#UEL pic.twitter.com/QmIRkUNWTC

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 14, 2019