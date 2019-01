Είναι επίσημο! Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φορέσει και πάλι μετά από 4,5 χρόνια ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο οποίος θα έχει πλέον την ευκαιρία να κλείσει την καριέρα του στους “ερυθρόλευκους”.

Ο 34χρονος Έλληνας στόπερ έμεινε ελεύθερος από την Μπρισμπέιν Ρόαρ και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη συμφωνία του με τους “ερυθρόλευκους”. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Παπαδόπουλου στην ομάδα με το μήνυμα: “Καλώς ήρθες σπίτι σου Αβραάμ!”

Καλώς ήρθες σπίτι σου Αβραάμ! / Welcome back to Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #AvraamPapadopoulos #WelcomeAvraam pic.twitter.com/uylX8c9Skq

