Ολυμπιακός: Επέστρεψε ο Χασάν! Υπέγραψε και ανακοινώθηκε

Η μετεγγραφή του Ντάνιελ Ποντένσε στη Γουλβς φαίνεται ότι έχει μπει ξανά σε “τροχιά” υλοποίησης και έτσι ο Ολυμπιακός “τρέχει” κανονικά και τον δικό του προγραμματισμό, με τον Αχμέντ Χασάν να αποτελεί ήδη παίκτη της ομάδας.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα και ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή του στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, όπου και αγωνίστηκε και πέρυσι ως δανεικός από την Μπράγκα.

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αχμέντ Χασάν.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός (26 ετών) θα φορέσει για δεύτερη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, μετά την περσινή του παρουσία στην ομάδα μας”.

Στις πρώτες του δηλώσεις, είπε χαρακτηριστικά:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Ολυμπιακό. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για την ομάδα και ανυπομονώ να σας δω στο Καραϊσκάκη και να νιώσω τη στήριξή σας! Θα δώσω τα πάντα για να κάνουμε δικό μας το πρωτάθλημα!».

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού και πάλι ο Αχμέντ Χασάν! / @HassanKouka is again a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻#Olympiacos #Welcome #AhmedHassan #WelcomeBackAhmed pic.twitter.com/tUzEHEdIRI

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 29, 2020