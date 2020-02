Στο 120′ του αγώνα Ολυμπιακός – Άρσεναλ, ο Ελ Αραμπί “πάγωσε” το Λονδίνο, πετυχαίνοντας γκολ πρόκρισης για την ομάδα του μέσα στο Έμιρεϊτς.

Ο Μαροκινός επιθετικός έκανε… σεντερφορίσια κίνηση και με προβολή “τρέλανε” τους οπαδούς των Πειραιωτών, αλλά και τους ανθρώπους που περιέγραφαν τον αγώνα σε όλο τον κόσμο.

Ολυμπιακός: “Χαμός” και στα αποδυτήρια! “Γλέντι” παικτών και Μαρινάκη (video)

Από την Cosmote Tv μέχρι τα αραβικά ΜΜΕ, τα μικρόφωνα… έσπασαν στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, με το κορυφαίο video στο twitter όμως να δείχνει τον Ελ Αραμπί να σκοράρει με το σάουντρακ του Τιτανικού.

Arsenal getting knocked out of the Europa League by Olympiacos 2020 but with the Titanic theme song over El-Arabi's goal #ARSOLY pic.twitter.com/jl7fMY9Huo